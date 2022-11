Feuerwehr Witten

FW Witten: PKW Brand in Herbede, E-Fahrzeug betroffen

Witten (ots)

Am frühen Samstag Morgen gegen 3:30 Uhr wurde der Feuerwehr Witten ein PKW Brand in der Wilbergstraße in Herbede gemeldet. Die Berufsfeuerwehr und die Löscheinheit Herbede löschten vor Ort zwei brennende, abgeparkte PKW, von denen eines ein E-Fahrzeug war.

Der Brand war mit einem C-Rohr schnell unter Kontrolle und verlöscht.

Das Verbrennerfahrzeug wurde von einem Abschleppunternehmen abgeholt, das E-Fahrzeug wurde in einen ausreichend großen Container einer benachbarten Feuerwehr gezogen und dann zur Löscheinheit Herbede gebracht. Dort wurde der Container mit Wasser geflutet um ein Durchzünden der Batterien als Folge des Brandes zu verhindern.

Im Laufe des Vormittags konnte schließlich eine Spezialfirma erreicht werden, die den PKW vom Hof der Löscheinheit Herbede abholen wird. Geringe Mengen ausgetreten Löschwassers aus dem Container wurden in Übereinstimmung mit der unteren Wasserbehörde mit Chemiebindemittel aufgenommen. Das Wasser aus dem Container wird ebenfalls von einem Entsorger abgeholt.

Am Parkplatz an der Wilbergstraße war kontaminiertes Löschwasser in den Boden eingedrungen, die ESW, die untere Wasserbehörde und das Tiefbauamt entscheiden nun wie dort im weiteren Verlauf verfahren wird.(UG)

