Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Tatverdächtiger nach versuchtem Tötungsdelikt in Esslingen-Mettingen gefasst

Reutlingen (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Stuttgart und des Polizeipräsidiums Reutlingen

Esslingen (ES):

Nachtrag zur Pressemitteilung vom 21.02.2023/13.37 Uhr des Polizeipräsidiums Reutlingen

Nach dem versuchten Tötungsdelikt am 21.02.2023 in Mettingen ist es der Polizei gelungen, einen 25-Jährigen unter dringendem Tatverdacht festzunehmen. Der Mann befindet sich mittlerweile in Haft.

Wie bereits berichtet, war ein 38-Jähriger mit einem fünf Jahre alten Kind morgens, gegen 7.20 Uhr, zu Fuß auf dem Gehweg in der Rosenstraße unterwegs gewesen. Hierbei war der Mann von einem zunächst unbekannten Täter unvermittelt mit einem scharfen Gegenstand angegriffen und am Hals verletzt worden. Das Kind war unverletzt geblieben. Trotz einer sofort eingeleiteten Großfahndung war dem Angreifer zunächst die Flucht gelungen.

Umfangreiche Ermittlungen der Kriminalpolizeidirektion Esslingen führten auf die Spur des polizeibekannten 25-Jährigen. Dieser konnte am Donnerstagabend (02.03.2023) von Fahndungskräften in einer Esslinger Flüchtlingsunterkunft festgenommen werden. Hierbei leistete der Mann erheblichen Widerstand. Es konnten verschiedene Beweismittel sichergestellt werden.

Der 25 Jahre alte Syrer wurde am Freitag (03.03.2023) der Haftrichterin beim Amtsgericht Stuttgart vorgeführt. Diese setzte den bereits zuvor von der Staatsanwaltschaft Stuttgart erwirkten Haftbefehl wegen versuchten Mordes in Vollzug. Der Beschuldigte wurde anschließend in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat dauern an. (ms)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell