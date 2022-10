Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Wohnungseinbrüche in Kottenheim und Münstermaifeld

Kottenheim und Münstermaifeld (ots)

Im Zeitraum von Samstag 15.10.2022 bis Sonntag 16.10.2022, 16.20 Uhr drangen unbekannte Täter in ein Wohnhaus in Kottenheim,Im Bornweg, ein. Ein zusätzlicher Einbruchversuch erfolgte am Sonntag gegen 19.15 Uhr in ein Wohnhaus in Münstermaifeld, Heinrich-Klee-Straße. Die Täter wurden jedoch von einem aufmerksamen Nachbarn entdeckt und ließen von einer weiteren Tatausführung ab. Beide Taten dürften auf Grund der regionalen und zeitlichen Nähe sowie einer ähnlichen Vorgehensweise beim Eindringen ins das Gebäude von den gleichen Tätern begangen worden sein. Es wird daher um Hinweise aus der Bevölkerung gebeten. Wer hat in der Nähe der beiden Tatorte zu den vorgenannten Zeiten verdächtige Beobachtungen gemacht?

