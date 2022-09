POL-MA: Edingen-Neckarhause, Rhein-Neckar-Kreis: Kinder auf Feldweg angesprochen - Wer kann Hinweise geben?

Dossenheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Am Samstagabend gegen 23:30 Uhr fiel ein 36-jähriger Mann auf dem Festgelände der Dossenheimer Kerwe, am Kronenburger Hof, durch sein aggressives Verhalten auf. Die zunächst zu einer vermeintlichen Schlägerei an den Essenständen gerufene Polizei konnte schließlich einen ...

mehr