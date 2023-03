Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle und Brände

Reutlingen (ots)

Kusterdingen (TÜ): Von der Fahrbahn abgekommen

Noch unklar ist die Ursache eines schadensträchtigen Verkehrsunfalls, der sich am Freitagvormittag im Industriegebiet Mark West ereignet hat. Eine 46 Jahre alte Fahrschülerin war gegen 11.35 Uhr mit einem Hyundai auf der Täleswiesenstraße in Richtung Markwiesenstraße unterwegs. Im Verlauf einer leichten Rechtskurve kam sie mit ihrem Wagen nach rechts von der Fahrbahn ab und krachte dort gegen einen massiven Metallzaun. Die angegurtete Fahrschülerin erlitt dabei leichte Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst, der mit insgesamt fünf Fahrzeugen im Einsatz war, zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Ihr Fahrlehrer, der den Ermittlungen der Verkehrspolizei zufolge nicht angegurtet war, wurde so schwer verletzt, dass er nach notärztlicher Erstversorgung an der Unfallstelle zur stationären Behandlung in eine Klinik gebracht werden musste. Der Hyundai war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste von einem Abschleppdienst geborgen werden. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 40.000 Euro geschätzt. (cw)

Nehren (TÜ): Beim Aussteigen nicht aufgepasst

Ersten Erkenntnissen nach leichte Verletzungen hat ein Mädchen bei einem Verkehrsunfall am Freitagmorgen in Nehren erlitten. Eine 46-Jährige hatte gegen 8.20 Uhr ihren Pkw in der Luppachstraße geparkt. Beim Aussteigen übersah die Frau eine von hinten heranfahrende, 13-Jährige auf ihrem Fahrrad. Sie erfasste mit ihrer Fahrertür die Radlerin, die daraufhin zu Fall kam. Beim Sturz auf die Fahrbahn verletzte sich die 13-Jährige. Sie wurde vor Ort vom Rettungsdienst versorgt. Der Schaden an den beiden Fahrrädern beläuft sich auf etwa 1.500 Euro. (ms)

Rottenburg (TÜ): Holzstapel in Brand gesetzt

Ein Holzstapel ist am Freitagmittag, gegen 13 Uhr, in Verlängerung der Wendelsheimer Straße am Waldrand bei Oberndorf von einem bislang unbekannten Täter in Brand gesetzt worden. Ein aufmerksamer Zeuge bemerkte Rauch aus dem Stapel aufsteigen und verständigte die Feuerwehr. Diese konnte das Feuer rasch löschen und ein Ausbreiten der Flammen verhindern. Eine sofort eingeleitete Großfahndung mit mehreren Streifenwagen und einem Polizeihubschrauber verlief erfolglos. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen. (ms)

Hechingen (ZAK): Einbrecher unterwegs

Vermutlich ein und dieselben Täter sind in der Nacht zum Freitag in drei Firmen in Hechingen eingebrochen. In der Zeit von 19 Uhr bis 7.40 Uhr drangen die Unbekannten jeweils über aufgehebelte Eingangstüren in zwei Firmen in der Straße Im Etzental sowie eine in der Straße Am Schnellengarten ein. In den Gebäuden wurden die Räumlichkeiten nach Bargeld durchsucht. In einem Fall öffneten die Einbrecher hierbei gewaltsam einen Wandtresor auf. Über ein mögliches Diebesgut liegen noch keine konkreten Angaben vor. Zusammen mit Spezialisten der Kriminaltechnik hat das Polizeirevier Hechingen die Ermittlungen aufgenommen. (ms)

Albstadt (ZAK): Brand in Onstmettingen

In die Hermann-Löns-Straße nach Onstmettingen sind Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei am Freitagvormittag, gegen 9.50 Uhr, ausgerückt. Zuvor war den Einsatzkräften ein Dachstuhlbrand gemeldet worden. Wie sich vor Ort herausstellte, könnte den derzeitigen Ermittlungen zufolge auf einem Kompost entsorgte, heiße Asche zunächst den Kompostinhalt und anschließend eine mehrere Meter hohe Thuja-Pflanze entzündet haben. In der Folge griff das Feuer auf das angrenzende Dachgebälk des Wohnhauses über. Die Flammen konnten durch die Feuerwehr, die auch die Dachabdeckung öffnete, gegen 10.30 Uhr gelöscht werden. Verletzt wurde niemand. Der entstandene Sachschaden kann abschließend noch nicht beziffert werden. (mr)

Meßstetten (ZAK): Beim Abbiegen nicht aufgepasst

Ein nach derzeitigem Stand Leichtverletzter und ein Sachschaden von geschätzten 21.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Freitagmorgen auf der L196 zwischen Hartheim und Meßstetten ereignet hat. Ein 30-Jähriger war gegen 7.50 Uhr mit seinem Radpanzer auf der Landesstraße in Richtung Meßstetten unterwegs und wollte nach links in einen Feldweg einbiegen. Obwohl er den verkehrspolizeilichen Ermittlungen zufolge rechtzeitig nach links blinkte, setzte ein nachfolgender, 34 Jahre alter Volvo-Fahrer zum Überholen an. Der 30-Jährige erkannte den von hinten heranfahrenden Pkw zu spät, sodass es beim Abbiegen auf der linken Spur zur Kollision der beiden Fahrzeuge kam. Ein Rettungswagen brachte den Volvo-Fahrer im Anschluss zur Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus. Der Volvo an dem wirtschaftlicher Totalschaden entstanden sein dürfte, musste von einem Abschleppwagen geborgen werden. (cw)

