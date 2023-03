Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Brände, Widerstand, Einbruch, Verkehrsunfälle

Reutlingen (ots)

Sonnenbühl (RT): Kaminbrand

Zu einem Brand in einem Wohnhaus in der Römerstraße mussten Feuerwehr und Polizei am frühen Samstagmorgen innerhalb weniger Stunden gleich zwei Mal ausrücken. Der Eigentümer und Bewohner des Hauses meldete gegen 02.45 Uhr einen Kaminbrand im eigenen Haus, welcher von der Feuerwehr rasch gelöscht werden konnte. Um 06.28 Uhr ging eine erneute Brandmeldung von der Örtlichkeit ein, woraufhin Feuerwehr und Polizei nochmals die Römerstraße anfuhren. Über die Feuerwehr konnte in Erfahrung gebracht werden, dass sich durch die Hitze des Kaminbrands das Dämmmaterial zwischen dem Kamin und der hölzernen Schalung entzündet hat. Auf Grund dessen musste der gesamte Kamin mit schwerem Gerät freigelegt werden, um das glimmende Material zu entfernen, welches teilweise bis ins Gebälk vorgedrungen war. Der 64-jährige Hauseigentümer wurde wegen des Verdachts einer Rauchgasintoxitation vorsorglich mit einem hinzugezogenen Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden kann zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht beziffert werden.

Pfullingen (RT): Widerstand geleistet

Das Polizeirevier Pfullingen ermittelt gegen eine 26-jährige Frau, welche im Verdacht steht in der Nacht zu Sonntag betrunken Auto gefahren zu sein und sich anschließend gegen die notwendigen polizeilichen Maßnahmen körperlich gewehrt zu haben. Gegen 22.45 Uhr verständigten Mitarbeiter einer Bar in der Max-Eyth-Straße die Polizei und teilten mit, dass vier Gäste Probleme bereitet hatten und anschließend in einem VW Lupo die Örtlichkeit verließen, wobei die Fahrerin alkoholisiert gewesen sein soll. Im Rahmen der eingeleiteten Fahndung wurden das gesuchte Fahrzeug und vier Personen, auf welche die von Zeugen abgegebenen Personenbeschreibungen zutrafen, in der Nähe der Halteranschrift angetroffen. Ein Alkoholtest bei der vermeintlichen Fahrerin ergab einen vorläufigen Wert von über 1,5 Promille, weshalb eine Blutentnahme bei ihr angeordnet wurde. Gegen die Mitnahme zu selbiger setzte sich die alkoholisierte 26-Jährige schließlich zur Wehr, wobei sie nach den Beamten trat. Hierbei wurden drei Beamte leicht verletzt, konnten ihren Dienst aber fortsetzen.

Leinfelden-Echterdingen (ES): Einbruch in Kindergarten

In einen Kindergarten im Birkacher Weg ist in der Zeit zwischen Freitag, 16 Uhr und Samstag, 16 Uhr eingebrochen worden. Ein bislang unbekannter Täter verschaffte sich über ein Fenster Zugang ins Innere des Kindergartens. Ob Gegenstände entwendet wurden, kann nach bisherigen Erkenntnissen noch nicht gesagt werden. Das Polizeirevier Filderstadt hat mit der Unterstützung von Spurensicherungsexperten der Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen.

Schlaitdorf (ES): Unfall nach verbotenem Bremsmanöver auf Bundesstraße

Am Samstagabend ist es gegen 22 Uhr zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei welchem zwei Personen leicht verletzt worden sind. Nach bisherigen Ermittlungen war ein 28-Jähriger mit seinem Tesla auf der Bundesstraße 27 in Fahrtrichtung Tübingen auf der linken Spur im Bereich der Ausfahrt Reutlingen/Metzingen unterwegs, als hinter ihm ein BMW dicht auffuhr und mehrmals die Lichthupe betätigte. Als der Tesla-Fahrer auf die rechte Fahrspur wechselte, überholte der BMW-Fahrer, um dann vor dem Tesla derart knapp wieder einzuscheren, dass der 28-Jährige bremsen musste, um ein Auffahren zu verhindern. Danach setzte der 24-jährige BMW-Fahrer die Fahrt zunächst fort, um dann vor dem Tesla eine Vollbremsung ohne ersichtlichen Grund durchzuführen. Der 28-Jährige konnte rechtzeitig sein Fahrzeug zum Stillstand bringen, ein dahinterfahrender, 32-jähriger Lenker eines VW Golf fuhr hingegen auf den Tesla auf, wobei der Golf-Fahrer und der Tesla-Fahrer leicht verletzt wurden. Der BMW-Fahrer stieg aus seinem Fahrzeug aus und schrie zunächst herum. Als er allerdings auf den Unfall hingewiesen wurde, entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle. Eine medizinische Versorgung der Verletzten war vor Ort nicht notwendig. Der durch den Auffahrunfall entstandene Sachschaden am Tesla wird auf 15.000 Euro, der Schaden am VW Golf auf 5.000 Euro geschätzt. Nachdem der 24-Jährige ermittelt worden war, musste er auf Anordnung der Staatsanwaltschaft seinen Führerschein abgeben. Er sieht sich nun mehreren Strafanzeigen entgegen.

Ammerbuch (TÜ): Zwei Verletzte bei Frontalkollision

Zwei Autofahrer haben bei einem Verkehrsunfall am Samstagmittag auf der Kreisstraße 6938 Verletzungen erlitten. Gegen 12.40 Uhr befuhr ein 19-Jähriger mit seinem Opel Combo die Kreisstraße von Oberndorf kommend in Richtung Reusten. In einer unübersichtlichen Rechtkurve kam der Opel aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit nach links von der Fahrbahn ab und geriet in einen Schotterstreifen. Als der Pkw wieder auf die Fahrbahn schleuderte, kollidierte er frontal mit dem 3er BMW eines 43-Jährigen, der auf der Gegenfahrbahn in Richtung Oberndorf unterwegs war. Hierbei wurde der BMW-Fahrer schwer verletzt. Auch der 19-jährige Unfallverursacher musste nach einer Erstversorgung vor Ort vom Rettungsdienst in eine Klinik eingeliefert werden. Der entstandene Gesamtschaden beträgt schätzungsweise 45.000 Euro. Für die Dauer der Unfallaufnahme und anschließenden Fahrbahnreinigung war die Kreisstraße bis circa 17 Uhr in beide Richtungen voll gesperrt. Neben Rettungsdienst und Polizei waren auch die Feuerwehr sowie die Straßenmeisterei zur Unfallstelle ausgerückt.

Rottenburg (TÜ): Brand eines Holzschuppens

Der Brand eines Holzschuppens in Oberndorf hat in der Nacht zu Sonntag zu einem größeren Einsatz von Polizei und Feuerwehr gesorgt. Gegen 00.30 Uhr wurde über die Integrierte Leitstelle Tübingen in der Poltringer Straße ein Brandgeschehen gemeldet. Vor Ort stellte die Freiwillige Feuerwehr Oberndorf welche mit 43 Einsatzkräften und sieben Fahrzeugen vor Ort war, den Vollbrand eines Schuppens und des darunter befindlichen Holzstapels fest. Durch die Flammen wurde ein ebenfalls im Brandobjekt abgestellter Anhänger in Mitleidenschaft gezogen. Die Brandursache ist bislang noch unklar, der entstandene Sachschaden wird auf circa 4.000 Euro beziffert. Ob ein Zusammenhang mit zurückliegenden Bränden im Bereich Ammerbuch besteht, ist Gegenstand kriminalpolizeilicher Ermittlungen.

Balingen (ZAK): Zigarette verursacht Rauchentwicklung

Zu einem Einsatz von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei ist in der Nacht zum Sonntag in der Hölderlinstraße gekommen. Gegen 00.25 Uhr wurden die Einsatzkräfte aufgrund eines vermuteten Brandes einer Kellerwohnung alarmiert. Vor Ort stellte sich heraus, dass der 54-jährige Bewohner der Wohnung eine Zigarette in einem als Aschenbecher genutzten Suppenteller ausgedrückt und sich anschließend schlafen gelegt hatte. Die Zigarette erwärmte die bereits im Teller befindlichen Zigarettenkippen, was zu einer Rauchbildung führte, die den Rauchwarnmelder auslöste und dem Bewohner hierdurch weckte. Der 54-Jährige verließ die verrauchte Wohnung daraufhin, musste aber mit leichten Verletzungen zur ärztlichen Untersuchung ins Krankenhaus gebracht werden. Ein Sachschaden entstand nicht.

Albstadt (ZAK): Unfall unter Alkoholeinfluss

Betrunken einen Unfall verursacht hat am Samstagnachmittag ein 35-Jähriger an einer Einmündung zwischen Albstadt-Talfingen und Neuweiler. Gegen 16 Uhr war der Mann mit seinem Smart auf der Landesstraße 449 aus Richtung Bitz in Fahrtrichtung Neuweiler unterwegs. An der Einmündung zur L442 bog er nach links in Richtung Albstadt-Tailfingen ab. Dabei übersah er den von rechts kommenden Fiat und es kam zur Kollision. Bei der Unfallaufnahme konnten die Polizeibeamten Alkoholgeruch beim Smart-Fahrer feststellen. Eine entsprechende Überprüfung ergab einen vorläufigen Atemalkoholwert von etwa 1,5 Promille. Der leichtverletzte 35-Jährige wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Er musste seinen Führerschein und auch eine Blutprobe abgeben. Ebenfalls leichte Verletzungen erlitt der 22-jährige Fiat-Fahrer, er musste stationär in einem Krankenhaus behandelt werden. An beiden Fahrzeugen entstand insgesamt ein Sachschaden in einer Höhe von circa 20.000 Euro.

