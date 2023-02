Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bersenbrück/Ahausen: 22-jähriger bei Alleinunfall auf der B214 schwer verletzt

Bersenbrück (ots)

Am Freitagabend befuhr ein 22-jähriger mit seinem BMW gegen 23:00 Uhr die "Ankumer Straße" in Richtung Bersenbrück. Aus bislang unbekannter Ursache fuhr der junge Mann aus Bippen zunächst gegen eine Verkehrsinsel, die sich mittig auf der Straße befand. Daraufhin verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort kollidierte der 22-Jährige mit einem angrenzenden Baum. Der BMW überschlug sich infolgedessen und kam in Dachlage zum Stehen. Der 22-Jährige verletzte sich bei dem Unfall schwer und wurde mit einem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Am BMW entstand hoher Sachschaden. Dieser war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Im Rahmen der Unfallaufnahme kam es zu örtlichen Verkehrsbeeinträchtigungen. Die B214 wurde zeitweilig vollgesperrt.

