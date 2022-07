Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Pressemeldung der Polizei Nordenham vom 23.07.2022

Delmenhorst (ots)

Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person / Auffahrunfall

Am Freitag, 22.07.2022, gegen 12:05 Uhr, beabsichtigte der 78-jährige Fahrer eines Opel aus dem Ammerland, in Jade von der Außendeicher Straße nach links in die B 437 einzubiegen. Er fährt in den Einmündungsbereich ein und übersieht dabei einen von links herannahenden, bevorrechtigten, 54-jährigen Motorradfahrer aus Lübeck. Um einen Zusammenstoß mit dem Pkw zu vermeiden, muss dieser ausweichen und kommt hierbei mit seinem Motorrad ins Schleudern. Er kommt schließlich zu Fall und wird durch den Sturz leicht verletzt. Der Motorradfahrer wird mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Nach ambulanter Behandlung kann er das Krankenhaus wieder verlassen. Am Motorrad wurde ein Sachschaden in Höhe von ca. 2300 Euro verursacht.

Unmittelbar darauf ereignete sich ein weiterer Verkehrsunfall auf der B 437. Infolge des vorgenannten Verkehrsunfalles bildete sich für die Fahrtrichtung Nordenham ein Rückstau. Eine 42-jährige Pkw-Fahrerin eines Chrysler aus Friesland erkannte das Stauende zu spät und fuhr auf den bereits stehenden Pkw eines 64-jährigen Fahrers einer "Ente" aus dem Landkreis Cuxhaven auf. Glücklicherweise wurde bei dem Auffahrunfall niemand verletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es wurde ein Sachschaden von ca. 10500 Euro verursacht.

