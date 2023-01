Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 230113 - 0060 Frankfurt-Niederrad: Angriff auf 50-Jährigen - Zeugenaufruf

Frankfurt (ots)

(hol) Am Montag, dem 09.01.2023, gegen 18:30 Uhr, griffen zwei Jugendliche einen 50-Jährigen in Niederrad unvermittelt an. Der Vorfall ereignete sich in der Bruchfeldstraße vor einem dortigen Kiosk. Das Duo schlug auf den Mann ein und attackierte ihn zudem mit Reizgas. Selbst als dieser sich in den Kiosk flüchtete, setzten die beiden Angreifer ihre Aktionen fort. Es handelte sich dabei um einen Jungen und ein Mädchen. Beide flüchteten vor dem Eintreffen der Polizei unerkannt. Das Motiv für den Angriff ist derzeit noch unklar. Der 50-Jährige erlitt leichte Verletzungen im Gesicht.

Täterbeschreibung:

Männlich, 14-16 Jahre alt, dunkle Haare, bekleidet mit einer schwarzen Winterjacke.

Weiblich, 14-16 Jahre alt, dunkle Haare, knielange helle Winterjacke.

Die Polizei sucht nun nach Zeugen des Vorfalls. Sachdienliche Hinweise nimmt das 10. Polizeirevier unter 069 -755 11000 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell