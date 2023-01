POL-F: 230113 - 0057 Frankfurt - Bergen-Enkheim: Backwaren statt Bargeld

Frankfurt (ots) - (dr) In der Nacht von Donnerstag auf Freitag (13. Januar 2023) brannte es in Bornheim erneut auf dem Gelände eines Kleingartenvereins. Zwei Gartenhütten standen in Flammen. In einer dritten Gartenhütte nahmen Polizeibeamte einen Tatverdächtigen fest. Gegen 0:45 Uhr ging bei der Polizei eine ...

