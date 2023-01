Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 230113 - 0056 Frankfurt-Bornheim: Gartenhüttenbrände - Tatverdächtiger festgenommen

Frankfurt (ots)

(dr) In der Nacht von Donnerstag auf Freitag (13. Januar 2023) brannte es in Bornheim erneut auf dem Gelände eines Kleingartenvereins. Zwei Gartenhütten standen in Flammen. In einer dritten Gartenhütte nahmen Polizeibeamte einen Tatverdächtigen fest.

Gegen 0:45 Uhr ging bei der Polizei eine Meldung über einen Brand in einer Bornheimer Kleingartenanlage ein. Alarmierte Einsatzkräfte der Feuerwehr und Polizei stellten kurz darauf auf dem gemeldeten Gelände im Bodenweg zwei in Vollbrand stehende Gartenhütten fest, die durch das Feuer komplett zerstört wurden. Die Feuerwehr löschte den Brand. Personen kamen glücklicherweise nicht zu Schaden. Der entstandene Sachschaden dürfte jedoch im fünfstelligen Bereich liegen.

Im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen und Absuche traf eine Polizeistreife des 6. Reviers in einer angrenzenden Gartenhütte auf einen schlafenden und erheblich alkoholisierten Mann. Die Beamten nahmen den 46-Jährigen fest. Vor und in der Hütte fanden sie zudem diverse mögliche Brandmittel auf, welche als Beweismittel sichergestellt wurden.

Das Brandkommissariat der Frankfurter Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zu dem Brandgeschehen aufgenommen. Der 46-jährige Tatverdächtige soll heute dem Haftrichter vorgeführt werden.

Wie bekannt, kam es bereits in der Nacht zu Donnerstag im Bodenweg zu einem Gartenhüttenbrand (siehe Meldung Nr. 0050 vom 12.01.2023). Ob ein Zusammenhang zwischen den Taten besteht, ist Gegenstand der noch laufenden Ermittlungen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell