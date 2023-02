POL-OS: Hilter a.T.W.: Pedelec-Dieb im Ulmenhof schlug gleich zweimal zu

Bissendorf (ots) - Am Donnerstagabend um 19:42 Uhr meldete ein aufmerksamer Zeuge einen Brand an einem Müllcontainer am "Friedensweg". Der Brand wurde durch die Ortsfeuerwehr Bissendorf gelöscht. Es entstand ein geringer Sachschaden am Müllcontainer. Die Polizei Melle bittet Bürger, die Hinweise auf die Tat oder den Täter geben können, sich unter 05422/92260 zu melden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion ...

