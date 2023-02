POL-OS: Bissendorf: Zeugen gesucht nach Müllcontainerbrand

Osnabrück (ots) - In der Zeit von Mittwochabend (22:15 Uhr) bis Donnerstagmorgen (06:30 Uhr) drangen unbekannte Täter gewaltsam in ein Schulgebäude an der "Hans-Böckler-Straße" ein. Vom Inneren des Gebäudes gelangten die Eindringlinge in die Bibliothek der Schule und entwendeten aus dieser diverse Elektrogeräte. Die Diebe flüchteten anschließend in unbekannte ...

