Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Ungehorsamshaft: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl am Magdeburger Hauptbahnhof

Magdeburg (ots)

Am Mittwoch den 02.11.2022 um 10:30 Uhr wurde ein 26-Jähriger beim Amtsgericht Magdeburg als Angeklagter wegen des Versuchs der gefährlichen Körperverletzung geladen. Der Mann erschien zu diesem Termin. Jedoch entfernte er sich unentschuldigt kurz vor Beginn, sodass die Verhandlung nicht stattfinden konnte. Die zuständige Richterin stellte aus diesem Grund einen Untersuchungshaftbefehl aus. Bundespolizisten, die ebenfalls als Zeugen zu dem Termin geladen waren, begaben sich daraufhin wieder zur Dienststelle am Magdeburger Hauptbahnhof. Dort angekommen trafen sie den Deutschen, der zu diesem Zeitpunkt eigentlich vor Gericht stehen sollte, an. Die Beamten sprachen dem Gesuchten direkt den zuvor ausgestellten Untersuchungshaftbefehl aus und verhaftetet diesen. Anschließend wurde er der Richterin vorgeführt, die Ungehorsamshaft anordnete. Eine eingesetzte Streife brachte den Mann in die Justizvollzugsanstalt Burg, wo er nun bis zu dem neuen Verhandlungstermin verbleiben muss.

