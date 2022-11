Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl

Lutherstadt Wittenberg (ots)

Die Bundespolizei kontrollierte am Dienstag, den 01.11.2022 gegen 11 Uhr einen 27-Jährigen am Hauptbahnhof Lutherstadt Wittenberg. Die Überprüfung seiner Personalien im polizeilichen Informationssystem ergab, dass der Deutsche durch die Staatsanwaltschaft Dessau-Roßlau per Vollstreckungshaftbefehl gesucht wurde. Der Mann wurde im Februar 2022 wegen unerlaubten Besitz von Betäubungsmitteln durch das Amtsgericht Wittenberg zu einer Geldstrafe von 650 Euro oder einer Ersatzfreiheitsstrafe von 50 Tagen verurteilt. Er stellte sich dem Strafantritt nicht und folglich erging der Haftbefehl. Dieser wurde ihm durch die Beamten eröffnet. Auf der Dienststelle gab die Person an, den geforderten Betrag nicht aufbringen zu können. Somit wurde der Verurteilte durch die eingesetzte Streife in die Justizvollzugsanstalt Raßnitz gebracht. Die ausschreibende Behörde wurde darüber in Kenntnis gesetzt.

