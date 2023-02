Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Ostercappeln: Zeugen gesucht nach alleinbeteiligten Unfall

Ostercappeln (ots)

Am Dienstagabend gegen 20 Uhr fuhr ein 18-Jähriger und sein 19-jähriger Beifahrer mit einem BMW "320d" auf der "Großen Straße" in Richtung "Bremer Straße". Er beabsichtigte nach links in die "Bremer Straße" in Richtung Leckermühle abzubiegen. Dabei verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und das Fahrzeug brach aus. Der BMW schlug linksseitig in eine Mauer ein. Der Beifahrer aus Venne wurde bei dem Unfall leicht verletzt und begab sich selbstständig in Behandlung. Der Pkw war ein Totalschaden und musste abgeschleppt werden. An der Mauer entstand ein leichter Schaden. Während der Unfallaufnahme war die Straße gesperrt. Gegen den 18-Jährigen aus Venne wurden Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Die Polizei Bohmte bittet Zeugen, die den Unfall mitbekommen haben, sich unter 05471/9710 zu melden.

