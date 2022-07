Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Rees - Unfallflucht

Grauer Opel Astra beschädigt

Rees-Haldern (ots)

In der Zeit zwischen Freitag, 17:00 Uhr, und Samstag (16. Juli 2022), 11:00 Uhr, hat ein unbekannter Autofahrer einen grauen Opel Astra beschädigt, der am Fahrbahnrand der Straße Halderner Feld abgestellt war. Es entstanden Schäden im linken vorderen Bereich an der Stoßstange, am Kotflügel und an der Fahrertür. Teilweise blieben an den Anstoßstellen orange-farbene Lackreste zurück. Der Verursacher fuhr jedoch weiter, ohne Angaben zu seiner Person zu hinterlassen. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Emmerich unter 02822 7830 zu melden. (cs)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell