Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Quakenbrück: Drohanruf gegen Oberschule - Tatverdächtige ermittelt

Quakenbrück (ots)

Die Kosten eines Polizeieinsatzes, vermutlich eine vierstellige Summe, dürften auf drei Jugendliche in Quakenbrück zukommen, die am Donnerstag eine Bombendrohung gegen die Oberschule Artland aussprachen. Gegen 08:30 Uhr war im Sekretariat der Oberschule ein Drohanruf eingegangen. Eine männliche Stimme hatte erklärt, dass eine Bombe in der Schule platziert worden sei. Umgehend informierte die Schulleitung die Polizei. Die Beamten begaben sich zur Oberschule und begannen mit ihren Ermittlungen. Die Bewertung der Polizei kam zu dem Ergebnis, dass keine Evakuierung der Schule notwendig sei. Parallel arbeitete die Polizei Bersenbrück bereits an der Ermittlung des Drohanrufers. Gegen Mittag geriet eine 14-jährige Schülerin in den Fokus der Kriminalbeamten. Das Mädchen wurde in Anwesenheit ihrer Mutter zu dem Tatvorwurf vernommen und machte Angaben zur Sache. Demnach war die Idee eines Drohanrufs gegen die Oberschule Artland aus einer Gruppe von Kindern und Jugendlichen heraus entstanden. Die Bombendrohung war letztlich von einem 16-jährigen Jungen, nicht Schüler des OBS Artland, ausgesprochen worden. Die Minderjährigen seien nach eigenen Angaben davon ausgegangen, dass die Drohung aufgrund der hörbar jungen Stimme nicht ernst genommen würde. Das Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der "Störung des öffentlichen Friedens durch Androhung von Straftaten" richtet sich gegen den 16-jährigen Anrufer und zwei 14-jährige Mädchen. Neben zahlreichen Ermittlerinnen und Ermittlern waren auch mehrere Hundeführer mit Sprengstoffspürhunden in den Einsatz einbezogen worden. Die Polizei nimmt die Tat zum Anlass, um vor derartigen Ankündigungen zu warnen. Jede Drohung wird ernst genommen und zieht einen kostenintensiven Polizeieinsatz nach sich. Entstandene Kosten werden von den Verursachern zurückgefordert.

