Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen: Zeugen nach Einbrüchen gesucht

Recklinghausen (ots)

Datteln:

Auf dem Zeisigweg wurde zwischen Dienstagnachmittag und dem frühen Dienstagabend in ein Wohnhaus eingebrochen. Die unbekannten Täter kletterten auf das Dach einer Garage und von dort aus auf eine Fensterbank im ersten Obergeschoss. Anschließend öffneten sie gewaltsam das Schlafzimmerfenster und durchsuchten dann das gesamte Haus nach Diebesgut. Die Täter flüchteten über die Terrassentür nach draußen. Nach bisherigen Erkenntnissen wurden mehrere Herren-Armbanduhren und Schmuck gestohlen.

Haltern am See:

Am Paschenberg wurde am Dienstagabend in ein Wohnhaus eingebrochen. Die unbekannten Täter hebelten - vom Garten aus - ein Fenster auf und durchsuchten dann das Schlafzimmer. Andere Räume wurde offenbar nicht durchsucht. Die Einbrecher flüchteten schließlich über die Terrassentür nach draußen. Nach ersten Erkenntnissen wurde Schmuck gestohlen. Der Einbruch muss zwischen 16.30 Uhr und 19.30 Uhr passiert sein.

Marl:

Am Lipper Weg wurde in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses eingebrochen. Die unbekannten Täter begaben sich auf den Laubengang im ersten Obergeschoss und schlugen dort ein Badezimmerfenster ein. Aus der Wohnung wurde eine Playstation 4 gestohlen. Der Einbruch wurde am Dienstagabend festgestellt, die Tat selbst kann schon wenige Tage zurückliegen.

Waltrop:

Am späten Dienstagabend wurde bei einem Autoteile-Handel auf der Straße Am Schacht eingebrochen. Die unbekannten Täter zerstörten eine Scheibe, anschließend stieg offenbar ein Täter ein und erbeutete einen original verpackten Werkzeugkoffer. Ein Zeuge hatte gegen 22.25 Uhr verdächtige Geräusche gehört. Als er nachschaute, sah er den mutmaßlichen Komplizen vor dem Gebäude stehen. Danach liefen zwei Personen in Richtung Kanal weg. Eine nähere Beschreibung der Täter liegt bislang nicht vor.

Die Polizei bittet unter Tel. 0800/2361 111 um Hinweise.

