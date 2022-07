Polizei Duisburg

POL-DU: Duissern: Schwerer Unfall - Weiterer Fahrradfahrer in Lebensgefahr

Duisburg (ots)

Nach einem schweren Unfall am Dienstagabend (5. Juli) schwebt ein Radfahrer (80) in Lebensgefahr. Der Mann war gegen 21 Uhr auf der Kardinal-Galen-Straße unterwegs, als er mit einem Skoda (Fahrer: 61 Jahre) zusammenstieß. Der Fahrradfahrer prallte mit dem Kopf gegen die Windschutzscheibe und stürzte auf die Fahrbahn. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus, wo er notoperiert wurde. Der Autofahrer kam ebenfalls zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Die Beamten stellten den Seat und das Handy des Pkw-Fahrers für weitere Auswertungen sicher. Wie der Unfall passiert ist, wird derzeit ermittelt. Das Verkehrskommissariat 22 der Duisburger Polizei sucht Zeugen, die sich unter der Rufnummer 0203 2800 melden können.

