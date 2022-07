POL-DU: Marxloh: Fahrradfahrer bei Unfall verletzt - Polizei sucht Seat-Fahrer und Zeugen

Duisburg (ots) - Polizisten haben in der Nacht zu Dienstag (5. Juli, 3:30 Uhr) einen Verdächtigen gefasst, der zuvor einen Müllcontainer auf dem Schulhof einer Grundschule auf der Henriettenstraße angezündet haben soll. Ein Zeuge beobachtete, wie der Mann (42) den Container in Brand steckte und in Richtung Wolfstraße flüchtete. Er alarmierte Feuerwehr und ...

mehr