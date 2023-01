Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen/ Datteln: Fahdnungsaufruf der Coesfelder Polizei nach Serie von Raubüberfällen auf Tankstellen (mit Foto)

Recklinghausen (ots)

Mit neuen Bildern sucht die Polizei in Coesfeld nun nach einer verdächtigen Person, die im Zeitraum vom 7. bis 21.12. im Kreis Coesfeld vier Tankstellen überfallen hat. In einem weiteren Fall blieb es bei einem Versuch.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand geht die Polizei in Coesfeld davon aus, dass insgesamt acht vollendete und drei versuchte bewaffnete Raubüberfälle auf das Konto des Unbekannten gehen. Nach den ersten drei Taten im Kreis Coesfeld kam es am 17.12. zu einem Raubüberfall in Dortmund, Lanstrop und zu vier Überfällen in der Nacht vom 18./19.12 in Datteln (Versuch), Lüdinghausen (Versuch), Dortmund und Werne. Am Abend des 19.12. kam es zu einem Überfall auf eine Tankstelle in Kamen. Zu den letzten beiden bekannten Überfällen in Nordkirchen und Sendenhorst (Versuch), kam es in den Abendstunden des 21.12.

Den Link zur Meldung der Coesfelder Fandung finden Sie hier: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6006/5408740

Rückfragen bitte ich an die Kolleginnen und Kollegen in Coesfeld zu richten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell