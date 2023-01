Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Unfall im Kreuzungsbereich, keine Verletzten

Recklinghausen (ots)

Einen Sachschaden von etwa 9.000 Euro entstand bei einem Unfall im Kreuzungsbereich Friedrich-Ebert-Straße/ Paßstraße. Verletzt wurde niemand.

Während eine 44-jährige Bottroperin mit ihrem Auto auf der Friedrich-Ebert-Straße in Richtung Norden fuhr, war ein 81-jähriger Autofahrer, ebenfalls aus Bottrop, auf der Paßstraße in Richtung Osten unterwegs. Im Kreuzungsbereich stießen beide zusammen, als der 81-Jährige nach links auf die Friedrich-Ebert-Straße abbog. Das Fahrzeug des 81-Jährigen war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Der Unfall ereignete sich am Dienstag, gegen 18.20 Uhr.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell