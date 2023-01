Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Dorsten/ Recklinghausen: Einbrüche in eine Schule und eine Werkstatt

Recklinghausen (ots)

Dorsten

Zwischen dem 30.12.2022, 16:00 Uhr und dem 02.01.2023, 06:00 Uhr brachen Unbekannte an der Bismarckstraße in eine Schule ein. Mit einem Stein schlugen sie eine Scheibe im ersten Obergeschoss ein, betraten die Räume und durchsuchten sämtliche offen stehenden Klassenräume. Hinweise auf die Einbrecher liegen bislang nicht vor. Ob etwas entwendet wurde, kann nach aktuellem Stand nicht gesagt werden.

Recklinghausen

An der Hubertusstraße brachen unbekannte Täter zwischen Freitagmittag und Montagmorgen in eine Werkstatt ein. Sie schlugen ein Fenster ein und durchsuchten den Innenraum. Die auslösende Alarmanlage schlug die Täter augenscheinlich in die Flucht. Ob sie etwas gestohlen haben, ist noch unklar.

Hinweise nimmt die Polizei unter Tel. 0800 2361 111 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell