POL-RE: Kreis Recklinghausen/ Bottrop: Dortmunder Polizei sucht Eigentümer - 600 sichergestellte Gegenstände - NACHTRAGSMELDUNG

Recklinghausen (ots) - Am Montag war ein 16-jähriger Bottroper mit seinem E-Scooter auf der Straße Im Fuhlenbrpck unterwegs. Um kurz nach 17 Uhr hielten ihn in Höhe einer Brücke, ca 100m nördlich der Brunsmannstraße, drei unbekannte Jugendliche an. Sie schlugen auf ihn ein, als er die Herausgabe seines Scooters verneinte. Dann nahmen sie sich das Fahrzeug und ...

mehr