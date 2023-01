Polizei Dortmund

POL-DO: Ermittlungserfolg der Dortmunder Kriminalpolizei: Zwei international arbeitende Tatverdächtige in Untersuchungshaft - Beute im Internet ausgestellt

Wie bereits mit einer Presseinformation am 2. Januar 2023 berichtet, konnte die Dortmunder Kriminalpolizei nach intensiven verdeckten Ermittlungen zwei Männer und eine Frau festnehmen, die unter dem Verdacht stehen, zahlreiche Diebstähle in Wohnungen begangen zu haben. Unter dem Vorwand, Mitarbeiter der Telekom zu sein, verwickelte einer der Männer die Opfer in deren Wohnungen in Gespräche - der andere suchte währenddessen sehr schnell Schränke und Schubladen nach Uhren, Schmuck und Gold ab.

Mit fast 600 im Fahndungsportal der nordrhein-westfälischen Polizei hinterlegten Fotos versucht die Kriminalpolizei nun, die nach den Festnahmen sichergestellte Beute den rechtmäßigen Eigentümerinnen und Eigentümern zuordnen zu können. Allein die sichergestellten Uhren haben einen Gesamtwert von geschätzt 300.000 Euro. Den Wert der in diesem Ermittlungsverfahren sichergestellten Beute schätzt die Polizei auf insgesamt 500.000 Euro. Nach aktuellem Stand der Ermittlungen stammen Uhren, Schmuck, Münzen und Gold aus mehr als 30 Taten, bei denen die Beschuldigten an zahlreichen auch noch unbekannten Tatorten in ganz Deutschland mit der Telekom-Legende arbeiteten.

Aktiv waren die 33 und 35 Jahre alten Männer (beide befinden sich in Untersuchungshaft) und ihre 28-jährige Komplizin (der Untersuchungshaftbefehl wurde gegen Auflagen außer Vollzug gesetzt) auch in Österreich und in der Schweiz. Mit der Festnahme eines der drei Tatverdächtigen am 29. November 2022 in einer Wohnung in Gelsenkirchen konnte die Dortmunder Kriminalpolizei einen internationalen Bezug herstellen - gegen den Mann lag bereits ein in Österreich ausgestellter Haftbefehl vor. Der Beschuldigte soll gemeinsam mit anderen Bandenmitgliedern in Österreich Beute im Gesamtwert von einer Million Euro gemacht haben.

Ein Teil der Beute mit einem Gesamtwert von 50.000 Euro stammt vermutlich aus einer Tat in Datteln im Kreis Recklinghausen. Die Kriminalpolizei fragt: Wer vermisst nach einem Besuch von angeblichen Telekom-Mitarbeitern Schmuck, Uhren, Münzen oder Gold und hat dies der Polizei noch nicht angezeigt oder erkennt nach einer bereits angezeigten Tat sein Eigentum wieder? Diese drei Links führen zu den Fotos der sichergestellten und noch nicht zugeordneten Gegenstände:

https://polizei.nrw/fahndung/95055 https://polizei.nrw/fahndung/95054 https://polizei.nrw/fahndung/95037

Siehe auch: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4971/5407447

Bei den Taten fielen die Diebe durch ein gepflegtes Erscheinungsbild auf. Sie trugen Anzüge und Mäntel. Nach den Festnahmen am 29.11.2022 stellte die Polizei die Beute bei Wohnungsdurchsuchungen in Gelsenkirchen, Bottrop und Bochum sicher.

