POL-DO: Fotos von rund 600 Beutestücken im Fahndungsportal: Wer erkennt sein Eigentum?

Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 0008 Nach einer vorsätzlichen Brandstiftung in einem Mehrfamilienhaus in der Straße Am Bruchheck/Ecke Grotestraße in der Silvesternacht sucht die Polizei Dortmund jetzt Zeugen. Zwei Bewohner des Mehrfamilienhauses kamen um 22:45 Uhr nach Hause und sahen, dass es im Hausflur brennt. Die ...

