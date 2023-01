Polizei Dortmund

POL-DO: Unfall nach Fahrstreifenwechsel auf der B236: Zwei Leicht- und eine Schwerverletzte

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0012

Bei einem Verkehrsunfall an der Einmündung B236/Tiefe Mark in Dortmund in der Nacht auf Dienstag (3. Dezember) um Mitternacht sind zwei Menschen leicht und eine Person schwer verletzt worden.

Nach bisherigen Erkenntnissen waren zum Unfallzeitpunkt zwei Fahrzeuge in nördlicher Richtung unterwegs. Als diese an einer grünen Ampel losfuhren, wechselte eine 19-Jährige plötzlich den Fahrstreifen. Dadurch kollidierte sie mit dem Auto eines 35-Jährigen aus Altena.

Die 19-Jährige wurde leicht verletzt, ihre 18-jährige Beifahrerin schwer (beide aus Dortmund). Der 35-Jährige zog sich leichte Verletzungen zu. Alle Unfallbeteiligten wurden ins Krankenhaus transportiert.

Der Sachschaden beträgt nach ersten Schätzungen rund 21.000 Euro.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell