POL-CE: Celle - Sachbeschädigung an Getränkemarkt mit Holzpalette

Celle (ots) - Aus noch ungeklärter Ursache gerieten in der Nacht zu Samstag gegen 02:55 Uhr insgesamt 23 Strohballen in Brand, die auf einer Weide an der Bergener Straße gelagert waren. Die eingesetzte Feuerwehr sorgte dafür, dass die brandbetroffenen Strohballen kontrolliert abbrennen konnten und sich die Flammen nicht weiter ausdehnten. Es entstand Sachschaden in vierstelliger Höhe. Die Polizei hat die Ermittlungen ...

