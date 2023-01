Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Tatverdächtige nach Raub eines E-Scooters festgestellt

Recklinghausen (ots)

Am Montag war ein 16-jähriger Bottroper mit seinem E-Scooter auf der Straße Im Fuhlenbrpck unterwegs. Um kurz nach 17 Uhr hielten ihn in Höhe einer Brücke, ca 100m nördlich der Brunsmannstraße, drei unbekannte Jugendliche an. Sie schlugen auf ihn ein, als er die Herausgabe seines Scooters verneinte. Dann nahmen sie sich das Fahrzeug und flüchteten in Richtung Fuhlenbrocker Markt. Aufgrund der Beschreibungen konnten die Polizisten zwei der drei Jugendlichen im näheren Umfeld entdecken und anhalten. Sie hatten den soeben gestohlenen E-Scooter dabei. Bei den Tatverdächtigen handelt es sich um einen 12- und einen 14-jährigen Bottroper. Der Scooter wurde an den Halter und Vater des 16-Jährigen ausgehändigt. Die Polizei leitete ein Strafverfahren ein. Die Ermittlungen dauern an.

