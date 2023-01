Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Einbruch - Zeugen gesucht

Recklinghausen (ots)

Zwischen Freitag und Montag brachen unbekannte Täter an der Hubertusstraße in eine Werkstatt ein. Um in die Räume zu gelangen warfen sie mit einem Stein ein Fenster ein. Nach ersten Erkenntnissen wurde die Alarmanlage ausgelöst. Angaben zur Beute konnten noch nicht gemacht werden.

Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

