Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen/Bottrop: Korrektur! Einbrüche und Zigarettenautomatensprengungen

Recklinghausen (ots)

Bottrop

Unbekannte sprengten an der Marienstraße einen Zigarettenautomaten und nahmen Bargeld und Zigaretten mit. Die Sprengung passierte Neujahr zwischen 01:30 Uhr und 10:30 Uhr. Hinweise auf die Täter liegen nicht vor.

Über ein Schlafzimmerfenster gelangten Unbekannte in der Silvesternacht in eine Erdgeschosswohnung an der Hans-Böckler-Straße. Die Täter hebelten das Fenster auf und durchsuchten die Wohnung nach Beute. Bislang konnten noch keine Angaben gemacht werden, was genau gestohlen wurde.

Herten

In der Nacht zu Neujahr brachen Unbekannte in Wohnräume In der Feige ein. Sie drückten ein Fenster auf und gelangten so ins Gebäude. Die Räume wurden nach Beute durchsucht. Genaue Angaben zur Beute können noch nicht gemacht werden.

Zwischen dem vergangenen Donnerstag und Neujahr brachen Unbekannte eine Gartenlaube an der Westerholter Straße auf. Unter anderem nahmen die Täter zwei Pedelecs mit. Genaue Angaben zur Beute konnten noch nicht gemacht werden.

Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell