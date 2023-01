POL-RE: POL-RE: Gladbeck: Schlägerei an der Bohnekampstraße - Korrektur Tattag

Recklinghausen (ots) - Am Sonntag fuhr ein 30-jähriger Autofahrer aus Köln um 18.15 Uhr auf der Brambauerstraße in Fahrtrichtung Nordwesten. An der Einmündung zur Straße Landabsatz fuhr er in den Kreisverkehr und kam beim Verlassen des Kreises aus bislang ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte dabei mit zwei Rohrpfosten, an denen Verkehrszeichen angebracht waren. Vor Ort ergaben sich ...

mehr