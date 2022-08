POL-EL: Dörpen - In Wohnung eingebrochen

Uelsen (ots) - Zwischen Sonntag, 19:30 Uhr, und Montag, 11:30 Uhr, kam es in Uelsen an der Straße Am Markt zu einer Sachbeschädigung an einem weißen Ford Fiesta. Dabei wurde die Heckscheibe des Pkw beschädigt. Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich bei der Polizei Uelsen (05942-922150) zu melden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim Corinna Maatje Pressesprecherin Telefon: 0591 87 203 E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de ...

