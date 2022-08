Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Landkreis Emsland - Raubüberfälle bei "Aktenzeichen XY...ungelöst"

Landkreis Emsland (ots)

Wie bereits mehrfach berichtet, kam es in den Jahren 2020 bis 2021 zu einer Reihe schwerer Raubüberfälle in den Landkreisen Cloppenburg, Vechta, Osnabrück und im Emsland. Diese werden nun am Mittwoch um 20:15 Uhr im ZDF in der Sendung "Aktenzeichen XY....ungelöst" ausgestrahlt. Während der Sendung werden Ermittler aus Lingen im Studio zu Gast sein und von den Fällen berichten. Die Überfälle wurden über einen Zeitraum von zwei Jahren in Bakum/Vestrup (03.05.2020) Menslage (14.06.2020), Cloppenburg (26.10.2020), Badbergen (01.11.2020), Hüven (23.11.2021) und in Holte-Lastrup (01.12.2021) begangen. Eine entsprechende Ermittlungsgruppe wurde bei der Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim eingerichtet. Bei dem versuchten Raubmord in Hüven drangen mindestens zwei bislang unbekannte maskierte Täter in das ländlich gelegene Wohnhaus der beiden Opfer ein und überraschten diese im Schlaf. Die Täter fesselten ihre Opfer und schlugen mit einem dicken Holzast, ähnlich einem Baseballschläger, so massiv auf den Kopf des männlichen Opfers ein, dass in der Folge lebensbedrohliche Verletzungen eintraten. Beide Opfer wurden erst in den Mittagsstunden des Folgetages aufgefunden. Die deutsch mit osteuropäischem Akzent sprechenden Täter erbeuteten Bargeld und Schmuck. Während der noch andauernden Ermittlungen im Fall Hüven konnten unter anderem Reifenspuren und der massive Holzast, der vermutlich als Tatwerkzeug diente, gesichert werden (siehe Fotos). Neben Zeugen, die Hinweise zu den jeweiligen Taten geben können, bittet die Polizei Personen, die Angaben zu dem gesicherten Holzast machen können, sich entsprechend zu melden. Möglicherweise ist jemandem der Ast oder die Herrenuhr der Marke "Breitling Chronomat Longitude" silber mit gelb-schwarzem Ziffernblatt, wobei es sich um ein Plagiat handelt, aufgefallen. Für Hinweise, die zur Aufklärung und Ergreifung der Täter des versuchten Raubmordes in Hüven führen, hat die Staatsanwaltschaft Osnabrück eine Belohnung in Höhe von 10.000 Euro ausgesetzt. Während und nach der Sendung hat die Polizei Lingen ein Hinweistelefon geschaltet. Zeugen können sich unter der Rufnummer (0591)87-400 mit den Ermittlern in Verbindung setzen. Darüber hinaus kam es aktuell am 19. August zu einem weiteren schweren Raub in Werlte. Dabei drangen zwei bislang unbekannte, maskierte Täter gegen 19.30 Uhr gewaltsam in ein Wohnhaus an der Hammerstraße ein. Sie bedrohten das dort lebende Ehepaar und durchsuchten die Räume. Zudem schlug und trat einer der Täter auf den 83-jährigen Bewohner ein, wodurch das Opfer schwer verletzt wurde. Die 81-jährige Ehefrau des Opfers blieb unverletzt. Die Täter erbeuteten Schmuck und Bargeld im fünfstelligen Bereich. Anschließend flüchteten sie in unbekannte Richtung. Die Opfer alarmierten daraufhin die Polizei. Ob dieser Raub im Zusammenhang mit der oben angegebenen Raub-Serie steht, wird derzeit geprüft.

