POL-EL: Meppen - Skoda beschädigt

Emsbüren (ots) - Am Sonntag zwischen 0.30 und 13 Uhr haben unbekannte Täter an der Straße Ziegeleidamm in Emsbüren die Scheibe der Fahrertür eines Audi A4 eingeschlagen. Sie entwendeten aus dem Pkw eine Sonnenbrille sowie eine Geldbörse. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1100 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Emsbüren unter der Rufnummer 05903/703190 zu melden. Rückfragen bitte an: ...

mehr