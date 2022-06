Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Brand eines Carports, Übergreifen auf Wohnhaus

Montabaur (ots)

Am 17.06.2022, gegen 21:40 Uhr wurde der PI Montabaur ein brennendes Carport in Wirges mitgeteilt. Das Feuer habe sich bereits auf den Garten und das Wohnhaus ausgebreitet. Vor Ort wurde der Vollbrand des Carports festgestellt. Die Außenwand des Einfamilienhauses wurde ebenfalls beschädigt. Ebenso wurde das Nachbarhaus, welches auf anderer Seite an das Carport grenzte, in Mitleidenschaft gezogen. Durch die anwesende Feuerwehr wurde eine Scheibe eingeschlagen, um einen im Haus befindlichen Hund zu retten. Die Bewohner befanden sich nicht im Haus. An den Häusern entstanden Sachschäden im 6-stelligen Bereich. Die Brandursache ist derzeit noch nicht abschließend geklärt. Im Einsatz waren die Feuerwehren aus Wirges und Siershahn.

