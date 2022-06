Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Zeugen gesucht - illegale Müllentsorgung

Heiligenroth (ots)

Am Morgen des 15.6.2022 meldete sich ein Zeuge bei hiesiger Polizeiinspektion und teilte mit, dass er bei seinem täglichen Spaziergang im Bereich des Wanderparkplatzes "Hermolder" an der L318 in Heiligenroth eine größere Menge Sperrmüll aufgefunden hat. Die Beamten stellten vor Ort fest, dass durch bislang Unbekannte eine Vielzahl an alten Möbelstücken, Kinderspielzeugen und Matratzen illegal entsorgt wurde. Zeugen werden gebeten sich bei hiesiger Dienststelle zu melden.

