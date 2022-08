POL-EL: Uelsen - Ford beschädigt

Meppen (ots) - Im Zeitraum vom 20. August, 17:30 Uhr, bis zum 21. August, 13:15 Uhr, ist es in der Straße Am Böllenmoor in Meppen zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen. Dabei wurde ein schwarzer Skoda Karoq an der Fahrertür beschädigt. Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand wurde der Unfall durch einen flüchtigen, unbekannten Radfahrer verursacht. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Meppen unter der Rufnummer 05931/9490 zu melden. Rückfragen bitte an: ...

