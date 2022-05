POL-LIP: Lage. Radfahrer schwer verletzt

Lippe (ots) - Von einem Grundstück an der Lückhauser Straße wurden am frühen Dienstagmorgen (10.05.2022) ein Stampfer der Marke BOMAG und eine Rüttelplatte des Herstellers WackerNeuson im Gesamtwert von 9000 Euro entwendet. Zeugen werden gebeten, sich an das Kriminalkommissariat 5 zu wenden, Tel. (05231) 6090. Pressekontakt: Polizei Lippe Pressestelle Florian Dessin Telefon: 05231 / 609 - 5050 Fax: 05231 / 609-5095 ...

