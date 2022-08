Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Twist (BAB A31) - Zeugen- und Geschädigtenaufruf nach Trunkenheitsfahrt und Unfallflucht (Pressemitteilung der Kreispolizeibehörde Borken)

Twist (ots)

Unfall-, Tatzeit: 21.08.2022, 19:30 Uhr; Unfall-, Tatort: BAB 31 (Twist), Gronau-Epe, Gronauer Straße

In Schlangenlinien in Richtung Bottrop und gegen die Mittelleitplanke der Bundesautobahn 31 gefahren ist ein Autofahrer zwischen Twist und der Anschlussstelle Gronau-Ost. Dort ging die Fahrt über die Bundesstraße 54 in Richtung Gronau-Epe weiter, schilderte ein Zeuge der Polizei am Sonntagabend. Auf der Gronauer Straße in Epe sei der Unbekannte mit einem entgegenkommenden roten Wagen zusammengestoßen, gab der Hinweisgeber zudem an. Polizisten trafen den Fahrer gegen 19.30 Uhr auf dem Parkweg an. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert, der auf eine Blutalkoholkonzentration von rund 1,6 Promille schließen ließ. Ein Arzt entnahm dem Mann Blutproben, um den Alkoholwert exakt nachweisen zu können. Der Führerschein wurde sichergestellt und die Weiterfahrt untersagt. Das Verkehrskommissariat bittet den Fahrer des roten Wagens sowie mögliche weitere Zeugen oder Geschädigte der Alkoholfahrt, Kontakt mit dem Verkehrskommissariat unter Tel. (02561) 9260 aufzunehmen. (db)

