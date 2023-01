Polizei Coesfeld

POL-COE: Kreis Coesfeld, Recklinghausen, Unna, Warendorf/Neue Lichtbilder nach Serie von Raubüberfällen auf Tankstellen

Coesfeld (ots)

Nachtragsmeldung zu Auftrag Nr. 4937311 und Auftrag Nr. 4925120

Mit neuen Bildern sucht die Polizei in Coesfeld nun nach einer verdächtigen Person, die im Zeitraum vom 7. bis 21.12. im Kreis Coesfeld vier Tankstellen überfallen hat. In einem weiteren Fall blieb es bei einem Versuch. In allen Fällen hatte der Unbekannte unter Vorhalt einer silbernen Schusswaffe die Herausgabe von Bargeld und Zigaretten gefordert. Bereits am 14.12. hatte die Polizei Coesfeld Lichtbilder aus den Tankstellenüberfällen vom 7.12. veröffentlicht.

Die nun veröffentlichten Bilder stammen aus Überfällen in Dortmund. Ein Bild stammt aus einer Geschwindigkeitsüberwachung in Nordkirchen vom 7.12.2022.

In allen Fällen trug der Unbekannte eine schwarze Jogginghose mit einem breiten weißen seitlichen Streifen, eine schwarze Steppjacke mit hellen Kordeln an der Kapuze, helle Handschuhe mit Applikation auf dem Handrücken und schwarze Turnschuhe mit einem weißen Emblem der Marke Nike (verm. Modell Air Max 270 mit roter Sohle).

Nach derzeitigem Ermittlungsstand geht die Polizei in Coesfeld davon aus, dass insgesamt acht vollendete und drei versuchte bewaffnete Raubüberfälle auf das Konto des Unbekannten gehen. Nach den ersten drei Taten im Kreis Coesfeld kam es am 17.12. zu einem Raubüberfall in Dortmund, Lanstrop und zu vier Überfällen in der Nacht vom 18./19.12 in Datteln (Versuch), Lüdinghausen (Versuch), Dortmund und Werne. Am Abend des 19.12. kam es zu einem Überfall auf eine Tankstelle in Kamen. Zu den letzten beiden bekannten Überfällen in Nordkirchen und Sendenhorst (Versuch), kam es in den Abendstunden des 21.12. Auffällig ist hier, dass er die Taten in Begleitung einer vermutlich weiblichen Mittäterin beging. Verwertbare Lichtbilder der Mittäterin liegen nicht vor.

https://polizei.nrw/fahndung/95267

Auftrag Nr. 4937311

Nordkirchen, Lüdinghauser Straße / Raub auf Tankstelle - Polizei bittet um Mithilfe! 22.12.2022, 09:20 Uhr

Coesfeld Am gestrigen Abend (21.12.2022, gegen 20.40 Uhr) kam es erneut zu einem Raubüberfall auf eine Tankstelle. Betroffen war diesmal eine Tankstelle auf der Lüdinghauser Straße in Nordkirchen.

Anders als in den Taten der letzten Woche, agierte am Mittwochabend ein unbekanntes Pärchen. Sie forderten unter dem Vorhalt einer Schusswaffe Geld und Zigaretten. Die Mitarbeiterin kam dem nach und die Unbekannten flüchteten fußläufig in Richtung Dorfmitte.

Die Täter können wie folgt beschrieben werden:

1.Person

- männlich - ca. 20 Jahre alt - ca. 170cm groß - schlanke Statur - schwarze Jogginghose mit weißen Streifen - schwarzer Kapuzenpullover und schwarze Jacke - weiße Handschuhe - dunkler Rucksack - schwarze Sturmhaube

2. Person

- weiblich - ca. 20-25 Jahre alt - ca. 160cm groß - schlanke Statur - schwarze Hose - grauer Kapuzenpullover - graue Handschuhe - schwarze Maske

Die Polizei prüft, ob auch dieser Raubüberfall auf das Konto des selben Täters geht, der am 7. Dezember dieselbe Tankstelle und zwei weitere in Senden und Ascheberg überfallen hat. Zu diesen Taten finden sie unter dem folgenden Link: https://polizei.nrw/fahndung/93878 Lichtbilder des Tatverdächtigen und des von ihm genutzten Autos. Auf Grund der Beschreibung und der Fahndungsfotos ist ein Zusammenhang wahrscheinlich.

Wir bitten um die Veröffentlichung der Fahndungsfotos, um Hinweise auf den Tatverdächtigen zu erlangen.

Und Auftrag Nr. 4925120

Nordkirchen, Ascheberg, Senden / Räuber überfällt drei Tankstellen 08.12.2022, 10:51 Uhr

Coesfeld Am gestrigen Abend (07.12.2022) kam es im Südkreis zu drei Überfällen auf Tankstellen.

Ein bislang unbekannter Täter überfiel unter Vorhalt einer Waffe gegen 20.50 Uhr zunächst eine Tankstelle auf der Lüdinghauser Straße in Nordkirchen.

Gegen 21.30 Uhr wiederholte er sein Vorgehen und überfiel eine Tankstelle auf der Münsterstraße in Senden.

Um 22.00 Uhr bedrohte der unbekannter Täter erneut Mitarbeiter einer Tankstelle. Diesmal auf der Steinfurter Straße in Ascheberg.

Aufgrund der geringen Zeitabstände, der Nähe der Tatorte zueinander und übereinstimmender Täterbeschreibungen geht die Polizei von ein und demselben Täter aus.

Er erbeutete in allen Fällen Geld und Zigaretten.

Der Täter kann wie folgt beschrieben werden:

- Männlich - ca. 20 - 35 Jahre alt

Bekleidung:

- Dunkle Kapuzenjacke mit hellen Ärmeln bzw. heller Pulli mit dunkler Weste und Kapuze - Auf dem linken Ärmel befand sich ein dunkler Schriftzug - Dunkle Hose - Rucksack - Helle Handschuhe - Maskiert mit Kapuze und weißer FFP-2-Maske

Als Fluchtmittel benutzte er einen dunklen Nissan Micra mit einem zuvor entwendeten Kennzeichen UN-J.

Zur Schadenshöhe kann aktuell noch nichts gesagt werden.

Hinweise bitte an die Polizei in Lüdinghausen unter 02591-7930.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell