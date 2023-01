POL-COE: Dülmen, Buschwiesen/ Versuchter Einbruch

Coesfeld (ots) - Unbekannte schlugen am Montag (2.1.) im Zeitraum von 18.20 bis 18.30 Uhr die Scheibe der Beifahrertür eines Autos am Luchtkamp ein. Aus dem Auto stahlen sie einen Rucksack, der auf dem Beifahrersitz abgestellt war. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Dülmen zu melden, Tel. 02594/7930. Rückfragen bitte an: Polizei Coesfeld Pressestelle ...

