POL-SO: Werl - Zwei Tatverdächtige erwischt

Ense (ots) - Zu einer Schlägerei kam es bei einer Feierlichkeit in einem Restaurant in der Nacht zu Sonntag (22. Mai 2022), gegen 01.30 Uhr in der Straße "Am Ohrt" in Höingen. Ursprung der Streitigkeiten soll nach ersten Erkenntnissen ein Anrempeln auf der Tanzfläche, durch eine hinzukommende Gruppe aus drei Personen, gewesen sein. Hierbei soll ein Tatverdächtiger einen Schlag mittels Bierkrug gegen einen ...

mehr