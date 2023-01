Coesfeld (ots) - Ein Unbekannter hat am Dienstag (03.01.23) versucht, in ein Haus einzubrechen. Gegen 22 Uhr gelang es ihm nicht, eine Türe aufzubrechen. Auch schaffte er es nicht, zwei Autotüren zu öffnen. Die Polizei in Dülmen bittet unter 02594-7930 um Hinweise. Rückfragen bitte an: Polizei Coesfeld Pressestelle Telefon: 02541-14-290 bis -292 Fax: 02541-14-195 ...

mehr