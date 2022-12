Polizeiinspektion Rostock

POL-HRO: Kriminalpolizei ermittelt nach mehreren Firmeneinbrüchen in Rostock Schmarl

Rostock (ots)

Nachdem verschiedene Rostocker Firmen von Einbrechern heimgesucht wurden, ermittelt nun die Kriminalpolizei.

Die bislang unbekannten Täter hatten sich in den vergangenen Tagen zunächst jeweils gewaltsam Zutritt in die Firmenhallen und -container verschafft und durchsuchten die dort befindlichen Büro- und Lagerräume. In den frühen Morgenstunden des heutigen Dienstags wurden die jeweiligen Einbrüche bemerkt und bei der Polizei angezeigt. Nach ersten Erkenntnissen wurden mehrere Werkzeuge entwendet. Eine genaue Schadenssumme liegt gegenwärtig noch nicht vor.

Am Tatort wurden Spuren gesichert, die nun ausgewertet werden müssen. Das Kriminalkommissariat Rostock hat die Ermittlungen übernommen und prüft, ob ein Zusammenhang zwischen den Taten besteht.

Original-Content von: Polizeiinspektion Rostock, übermittelt durch news aktuell