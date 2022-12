POL-HRO: Zeugenaufruf nach körperlichem Angriff auf Rollstuhlfahrerin

Rostock (ots) - Zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen einer Straßenbahn und einer Fußgängerin ist es am heutigen Donnerstag, gegen 10:45 Uhr, in der Turkuer Straße im Rostocker Stadtteil Lütten Klein gekommen. Dabei wurde eine 85-jährige Frau tödlich verletzt. Nach derzeitigen Erkenntnissen sowie ersten Zeugenaussagen überquerte die Rostockerin die Gleise an einer dafür vorgesehenen Überquerung, ohne sich ...

mehr