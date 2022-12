POL-HRO: Straßenbahnunglück mit einer tödlich verletzten Person

Rostock (ots) - Ein 23-jähriger Fußgänger ist in den frühen Morgenstunden des heutigen Mittwochs bei einem Unfall in der Rostocker Kröpeliner-Tor-Vorstadt schwer verletzt worden. Der Unfall ereignete sich gegen 03:30 Uhr in der Werftstraße. Aus bislang ungeklärter Ursache betrat der Mann die dortige Fahrbahn. Hier wurde dieser durch einen, aus Richtung Lübecker Straße kommenden, Pkw erfasst und auf die Motorhaube ...

