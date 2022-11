POL-FR: Vogtsburg-Burkheim - Einbruch beim Sportverein

Freiburg (ots) - In dem Zeitraum zwischen Mittwoch, 09.11.2022, bis Mittwoch, 16.11.2022, wurden aus dem Tank eines Schaufelbaggers etwa 175 Liter Dieselkraftstoff gestohlen. Der Schaufelbagger stand auf einem Firmengelände in der Sitzenkircher Straße. Um an den Kraftstoff zu gelangen brachen die Unbekannten den Tankdeckel auf. Der Diebstahlschaden beträgt etwa 350 Euro. Der Sachschaden dürfte mehrere Hundert Euro ...

