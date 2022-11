POL-FR: Emmendingen: PKW-Aufbruch in der Schillerstraße

Freiburg (ots) - In der Nacht auf Mittwoch, 16.11.2020, sind Autos in Waldshut-Tiengen und Ühlingen-Birkendorf gestohlen worden. Ein Tatzusammenhang dürfte bestehen, da das mutmaßlich zuerst gestohlene Auto in der Nähe des zweiten Tatortes aufgefunden wurde. In WT-Tiengen in einem Wohngebiet am Ortsrand in ...

mehr